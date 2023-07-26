Не вздумайте это надевать: такая одежда точно не подойдет для лета-2023

Стало известно, что из одежды не подойдет для настоящих модниц этим летом.
Эксперт в области моды Марина Герман отметила, что короткие джинсовые шорты с декором лучше оставить в прошлом.
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Платья с баской и узкие брюки тоже больше не скажут о вашей экспертности в моде.
«Лучше выбрать платье свободного кроя модели «парашют». Либо, наоборот, полуприлегающее или прилегающее платье по фигуре из трикотажа в длине макси. Один из интересных вариантов — модель беби-долл с рукавами-буфами», — рассказала Марина Герман в беседе с moslenta.ru.
Напомним, ранее стилисты рассказали, что не стоит надевать после сорока.