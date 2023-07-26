Не вздумайте это надевать: такая одежда точно не подойдет для лета-2023

Стало известно, что из одежды не подойдет для настоящих модниц этим летом.

Эксперт в области моды Марина Герман отметила, что короткие джинсовые шорты с декором лучше оставить в прошлом.

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Платья с баской и узкие брюки тоже больше не скажут о вашей экспертности в моде.