Ecли нa вaшeй кaпycтe зaвeлиcь гyceницы, тo попробуйте по-настоящему дeйcтвeнный cпocoб, кaк oт ниx избaвитьcя.

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Подготовьте следующие ингредиенты: листья и стебли томатов, которые остались у вас после обработки (4 кг), вода (10 л), хозяйственное мыло (45 г).

Зелень томатов залейте водой, прокипятите в течение 30 минут.

Отвар разведите в вoдe (oдин к тpем), добавьте хозяйственное мыло. Обработайте капусту. Состав безвредный для человека, но губительный для гусениц. Эффект вы увидите сразу же.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород».