Лучшие прогнозы экспертов сбываются: доллар терпит крах — последний курс (реальные цифры)

Рубль по итогам последних торгов вырос к доллару, который закрыл продажи курсом в 90,13 рубля. Евро тоже упал в цене, дойдя до показателя в 99,64 рубля.

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Таким образом лучшие прогнозы финансовых аналитиков стали сбываться. Они предрекали к концу июля снижение курса доллара до 87–90 рублей. Это должно случиться, по их мнению, из-за поднявшихся цен на нефть, приближения налогового периода и повышения ключевой ставки до 8,5%.

Вместе с тем скептически настроенные экономические эксперты ожидали повышения доллара до 100 рублей.

Источник: 1prime.ru.