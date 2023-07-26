«Не кидаться в любой спор с головой»: психолог рассказала, какие слова заставят замолчать грубияна

Стало известно, как вести себя и что говорить обидчику.

Если ваш мужчина начинает грубить во время спора, лучше не отвечайте быстро, а возьмите паузу. После нужно сказать: «Какой хороший вопрос». Можно также попросить повторить шутку, которая оказалась двусмысленной.

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