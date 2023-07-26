«Не кидаться в любой спор с головой»: психолог рассказала, какие слова заставят замолчать грубияна

Стало известно, как вести себя и что говорить обидчику.
Если ваш мужчина начинает грубить во время спора, лучше не отвечайте быстро, а возьмите паузу. После нужно сказать: «Какой хороший вопрос». Можно также попросить повторить шутку, которая оказалась двусмысленной.
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«Я правильно поняла, что вы хотите сказать?» — хорошая фраза, чтобы «отзеркалить» оппонента.
«Конечно, все эти способы требуют навыка внимательно слушать. Навыка сохранять спокойствие. Умения не кидаться в любой спор с головой. Запомните: если вы стараетесь реагировать в споре молниеносно — вас уже унесли эмоции. Сделайте спокойный вдох и длинный спокойный выдох», — заключила эксперт в беседе с vnimanie.pro.