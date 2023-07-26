Пенсию можно купить: как быстрее выйти на долгожданный отдых

Стало известно, что сделать ради заветной пенсии.

Если не хватает пенсионных баллов для назначения пенсии по старости, важно уделить внимание добровольным страховым взносам. Финансовый эксперт Ольга Дайнеко объяснила, что есть два способа исправить ситуацию: улучшить страховой стаж или докупить баллы, перечислив добровольные страховые взносы.

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Однако это возможно только для недостающих обычных страховых баллов. И оплата доступна только за год. В 2023 году стоимость покупки минимального значения стажа в 1,02 балла составит 43 тысячи рублей. А максимально можно докупить 8,13 балла за 343 тысячи рублей. Об этом рассказали в fedpress.ru.