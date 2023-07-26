Суп будет легко приготовить: как не тратить множество часов у плиты

Стало известно, как прекратить тратить большое количество времени на варку супов.
Оказалось, что повар Денис Хабовец применяет маленькую профессиональную хитрость – рецепт бульона-концентрата.
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Этим рецептом эксперт кулинарного дела поделился со всеми желающими тратить меньше времени на приготовление супов.
Важно один раз выложиться и задействовать максимум времени, чтобы потом забыть про часы у плиты. Все дело в том, что вы заморозите заготовку.
Для приготовления бульона берут мясо и кости. Далее промывают и замачивают их в холодной воде на полтора часа. После этого перекладывают в кастрюлю, заливают водой и варят на очень медленном огне 3-5 часов. К слову, нельзя допускать бурления. Затем важно снять пенку.
В конце эксперт советует добавить зелень, лук и морковь. После остывания концентрат переливают в пакеты для льда и замораживают. Такой рецепт разместили в gorodovoy.ru.