Суп будет легко приготовить: как не тратить множество часов у плиты

Стало известно, как прекратить тратить большое количество времени на варку супов.

Оказалось, что повар Денис Хабовец применяет маленькую профессиональную хитрость – рецепт бульона-концентрата.

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Этим рецептом эксперт кулинарного дела поделился со всеми желающими тратить меньше времени на приготовление супов.

Важно один раз выложиться и задействовать максимум времени, чтобы потом забыть про часы у плиты. Все дело в том, что вы заморозите заготовку.