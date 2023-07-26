Отдых на море по доступной цене: куда отправиться встречать бархатный сезон

Эксперт по маркетингу рассказала, где можно бюджетно отдохнуть в России.
Оказалось, стоит рассмотреть курорты Краснодарского края.
«Если рассматривать Краснодарский край, то самый бюджетный отдых по программе «все включено» предлагает Анапа», – начала эксперт.
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«На этом курорте черноморского побережья расположено наибольшее количество гостиниц all inclusive. Сутки в отеле 3* в августе обойдутся от 6 000 рублей за двоих в сутки. Если вы хотите отдыхать по программе «ультра все включено» в 4-звездочном отеле, то цена составит от 10 795 рублей в сутки», – добавила маркетолог.
Дальнейшие варианты были чуть-чуть подороже, однако все еще не по заоблачным ценам.
«Немного дороже отдохнете в Сочи – от 8 000 рублей за сутки в номере для двоих. А лидером по дороговизне отдыха на «все включено» стал Геленджик. Здесь сутки в номере стоят от 27 700 рублей», – заключила специалист в беседе с vnimanie.pro.