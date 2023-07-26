Отдых на море по доступной цене: куда отправиться встречать бархатный сезон

Эксперт по маркетингу рассказала, где можно бюджетно отдохнуть в России.

Оказалось, стоит рассмотреть курорты Краснодарского края.

«Если рассматривать Краснодарский край, то самый бюджетный отдых по программе «все включено» предлагает Анапа», – начала эксперт.

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