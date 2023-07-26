Эти правила позволят собирать богатый урожай клубники из года в год – не пренебрегайте ими

Стало известно, что опытные дачники делают с кустами клубники.

Чтобы уход за клубникой не привел к уменьшению урожайности со временем, важно уделять кустам внимание даже после сбора ягод.

Нельзя забывать обрезать «усы» и лишние листья у растения, оставляя только самые зеленые и свежие. Также необходимо продолжать прополку и рыхление грядок, на которых растет клубника.

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Важно еще и обрабатывать растение от болезней, вредителей с помощью специального раствора, содержащего фунгицид, инсектицид и воду. Об этом рассказали в Телеграм-канале «Дача | Мой домик».