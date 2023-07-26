В стили Барби: сделайте самый трендовый дизайн ногтей

Эксперты рассказали, какой маникюр стоит сделать в этом сезоне. Примечательно, что он связан с нашумевшим фильмом «Барби».
Фильм «Барби» 2023 года стал очень популярным. К слову, модные фотосессии и тематические видео делают почти каждый день пользователи социальных сетей. А теперь фанаты кинокартины взялись и за маникюр в стиле Барби.
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Во-первых, можно нанести на ногти однотонное нежно-розовое покрытие. А также использовать этот оттенок вместе с мягким кружевом или минималистичной графикой.
Во-вторых, можно остановиться на неоновом оттенке розового. Для разнообразия попробуйте покрыть его матовым топом.
В-третьих, не стоит забывать про полупрозрачный розовый оттенок в качестве основы. А по краям нанести более яркий оттенок розового. Об этом рассказали womanhit.ru.