В стили Барби: сделайте самый трендовый дизайн ногтей

Эксперты рассказали, какой маникюр стоит сделать в этом сезоне. Примечательно, что он связан с нашумевшим фильмом «Барби».

Фильм «Барби» 2023 года стал очень популярным. К слову, модные фотосессии и тематические видео делают почти каждый день пользователи социальных сетей. А теперь фанаты кинокартины взялись и за маникюр в стиле Барби.

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Во-первых, можно нанести на ногти однотонное нежно-розовое покрытие. А также использовать этот оттенок вместе с мягким кружевом или минималистичной графикой.