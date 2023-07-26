«Пагубно влияет»: никогда не делайте это, если у вас сухая кожа

«Использовать бытовые увлажнители и чаще проветривать дом – в помещениях обычно достаточно сухой воздух, который пагубно влияет на кожу. Оптимальный уровень влажности воздуха – более 60%. Также применять мягкий и деликатный уход за кожей с фокусом на питание и увлажнение. Для дополнительного увлажнения в течение дня применять термальную воду», – заключила специалист в беседе с womanhit.ru.