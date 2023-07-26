«Пагубно влияет»: никогда не делайте это, если у вас сухая кожа

Уход за кожей. Фото: Global Look Press 

Эксперты дали совет по уходу за лицом.

Стало известно, как спасти кожу от шелушения летом.

Оказалось, не стоит делать следующее с кожей, склонной к сухости:

  • мыть жесткими губками и пользоваться скрабами;
  • часто находиться в воде;
  • активно пользоваться полотенцем;
  • использовать пилинг с кислотой;
  • посещать сауну.

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«Прежде всего нужно сбалансировать питьевой режим и рацион: употреблять продукты питания с ненасыщенными жирными кислотами. Это – рыба, орехи, салаты с заправкой оливковым маслом, авокадо», – отметила эксперт.

«Использовать бытовые увлажнители и чаще проветривать дом – в помещениях обычно достаточно сухой воздух, который пагубно влияет на кожу. Оптимальный уровень влажности воздуха – более 60%. Также применять мягкий и деликатный уход за кожей с фокусом на питание и увлажнение. Для дополнительного увлажнения в течение дня применять термальную воду», – заключила специалист в беседе с womanhit.ru.

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