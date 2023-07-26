«Не нуждаются в частой пересадке»: эти цветы порадуют вас на дачном участке

Стало известно, какое растение стоит посадить на участке для красоты.

Оказалось, что дельфиниум отлично подойдет для ленивых садоводов. Можно будет забыть про частые пересадки цветка и просто наслаждаться красотой синих лепестков.

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