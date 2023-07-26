«Не нуждаются в частой пересадке»: эти цветы порадуют вас на дачном участке

Стало известно, какое растение стоит посадить на участке для красоты.
Оказалось, что дельфиниум отлично подойдет для ленивых садоводов. Можно будет забыть про частые пересадки цветка и просто наслаждаться красотой синих лепестков.
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«Особых хлопот с дельфиниумом нет. Совершенно не нуждаются в частой пересадке. Обрезать после первого цветения. Возможно, если позволит погода, он зацветет повторно. Пересадку не любит. Не беспокоим. Любуемся и восхищаемся», – отметили в vnimanie.pro.
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