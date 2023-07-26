«Не нуждаются в частой пересадке»: эти цветы порадуют вас на дачном участке

Дельфиниум. Фото: Global Look Press 

Эксперты посоветовали обратить внимание на дельфиниум.

Стало известно, какое растение стоит посадить на участке для красоты.

Оказалось, что дельфиниум отлично подойдет для ленивых садоводов. Можно будет забыть про частые пересадки цветка и просто наслаждаться красотой синих лепестков.

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«Особых хлопот с дельфиниумом нет. Совершенно не нуждаются в частой пересадке. Обрезать после первого цветения. Возможно, если позволит погода, он зацветет повторно. Пересадку не любит. Не беспокоим. Любуемся и восхищаемся», – отметили в vnimanie.pro.

Напомним, ранее стало известно, что спасет ваши помидоры от фитофторы.

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