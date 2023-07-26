«Опаснее, чем укус гадюки»: эксперт рассказал, чего нужно остерегаться на отдыхе в Крыму

Стало известно, что отдыхающих в Крыму может ждать опасность.

Все дело в том, что в этой местности водится опасный паук каракурт.

Эксперты рассказали, что приехавшим на море в отпуск важно быть острожными. Укус каракурта может оказаться опаснее яда гадюки.

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