«Опаснее, чем укус гадюки»: эксперт рассказал, чего нужно остерегаться на отдыхе в Крыму

Море. Фото: Global Look Press 

Биолог Евгений Абизов поделился важной информацией.

Стало известно, что отдыхающих в Крыму может ждать опасность.

Все дело в том, что в этой местности водится опасный паук каракурт.

Эксперты рассказали, что приехавшим на море в отпуск важно быть острожными. Укус каракурта может оказаться опаснее яда гадюки.

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«Укус каракурта опаснее, чем укус гадюки, поскольку без медицинской помощи выживаемость после попадания его яда в организм практически равна нулю. И курс лечения достаточно долгий. В условиях стационара пациент должен провести на менее трех недель», – отметил эксперт в беседе с mk.ru.

Напомним, ранее стало известно, как сэкономить на авиабилетах.

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