Всего одна подкормка, и герань зацветет как сумасшедшая: вся покроется бутонами

Чтобы герань долго и пышно цвела, следует регулярно баловать растение подкормками. Для этого не нужно бежать в садовый магазин, ведь все необходимое можно найти дома.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

По заверениям опытных садовников, цветок можно взбодрить с помощью обычного молока. Использовать продукт нужно в разбавленном виде.

Чтобы получить питательный состав, необходимо смешать 100 миллилитров напитка с 1 литром воды.

Готовое средство следует использовать для полива под корень. Достаточно всего одной молочной подкормки, чтобы герань начала пышно цвести.

Источник: издание belnovosti.by