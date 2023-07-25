Срочно откажитесь от покупки доллара: американская валюта скоро подешевеет — невозможно поверить в эти цифры

Рубль на этой неделе начал укрепляться во время торгов на Московской валютной бирже. Поддержку национальной валюте оказало приближение налогового периода и повышение ключевой ставки Центробанком, о котором было объявлено в минувшую пятницу, 21 июля.

Финансовые аналитики прогнозируют, что в долгосрочной перспективе рубль продолжит укрепляться. В эти цифры невозможно поверить. Но тем не менее, эксперты считают, что шансы у рубля есть.

Так что, пока не стоит покупать доллары. Лучше немного подождать, когда курс станет более выгодным.

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