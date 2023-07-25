Что делать, если на листьях томатов появились бурые пятна: поможет аптечный препарат

Если вы заметили на листьях томатов бурые пятна и белый налет, начинайте бить тревогу. Вероятнее всего, вы имеете дело с фитофторозом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Глазом моргнуть не успеете, как заболевание захватит весь куст. Даже зеленые помидоры почернеют.

Вылечить растения можно, но действовать необходимо немедленно. На счету буквально каждый час.

Чтобы избавить посадки от недуга, нужно обработать пораженные кусты раствором фурацилина. Для его приготовления необходимо измельчить 10 таблеток аптечного препарата и растворить получившийся порошок в 10 литрах воды.

Готовый состав следует распылить с помощью пульверизатора. Обычно хватает одной обработки, чтобы избавиться от фитофтороза. Но в случае необходимости процедуру можно повторить.

Источник: tut-news.ru