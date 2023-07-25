Просто нанесите ватным тампоном на подмышки этот отвар, запах пота улетучится сам: справляемся с деликатной проблемой без дезодоранта

Ватные тампоны в стакане. Фото: Global Look Press

Раскрываем рецепт травяного тоника из ромашки.

Травяные тоники являются отличным средством в борьбе с запахом пота, натуральные и безопасные, стоят дешево и готовятся очень быстро.

Приготовьте ромашковый тоник, а затем нанесите его ватным тампоном на подмышки, подождите, пока подсохнет, и можно одеваться и идти по делам. И конечно, приятно пахнуть ромашками.

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Итак, для приготовления тоника нужно 50 грамм ромашки залить литром кипятка и настаивать в течение часа. Затем настой надо процедить и добавить в него столовую ложку пищевой соды.

Можно перелить полученный тоник в пульверизатор и сбрызгивать проблемные зоны, а можно протирать их ватным тампоном.

По материалам opotlivosti.ru

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