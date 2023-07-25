Просто нанесите ватным тампоном на подмышки этот отвар, запах пота улетучится сам: справляемся с деликатной проблемой без дезодоранта

Итак, для приготовления тоника нужно 50 грамм ромашки залить литром кипятка и настаивать в течение часа. Затем настой надо процедить и добавить в него столовую ложку пищевой соды.

Можно перелить полученный тоник в пульверизатор и сбрызгивать проблемные зоны, а можно протирать их ватным тампоном.

По материалам opotlivosti.ru