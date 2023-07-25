Чем отбелить старый пластиковый подоконник: никакой желтизны — засияет, как новый

Через несколько лет после установки пластиковые окна начинают желтеть. Происходит это из-за воздействия солнечных лучей.

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Вернуть былую белизну с помощью обычных моющих средств не получится. Можете тереть окно хоть целый день, а желтизна никуда не уйдет.

Но не спешите расстраиваться. Способ все-таки есть. Чтобы подоконник стал белоснежным, нужно приготовить особое средство.

Вам потребуется смешать 1 литр воды с 2 столовыми ложками перекиси водорода и таким же количеством осветлителя для волос. Последний компонент можно приобрести в магазине косметики.

Готовый состав следует нанести на проблемные места с помощью губки. После этого нужно немного потереть поверхность и удалить остатки средства мокрой тряпкой.

Эта процедура поможет вернуть белизну даже самому старому пластику. Но будьте осторожны: во время приготовления смеси и обработки поверхностей нужно обязательно использовать защитные перчатки и очки.

Источник: novate.ru