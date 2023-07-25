Что станет с ценами и курсом рубля до конца 2023 года: Центробанк озвучил свой прогноз

Цены уже выросли на 3%, но Набиуллина отметила, что резкого скачка цен из-за роста курса валют не будет. ЦБ считает, что к концу года цены могут вырасти в диапазоне от 5 до 6,5%.

Также отмечается, что подорожают кредиты. Следовательно, спрос на них упадет. Это отразится на ценах и на курсе рубля, так как импортеры в страну станут ввозить меньше новых товаров, а значит, и меньше будут покупать валюту на бирже.

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А вот что касается укрепления рубля, то точных прогнозов не дают даже эксперты. По словам Набиуллиной, в ближайшие полгода на курс рубля будет влиять еще один фактор — ежедневная продажа части валютных резервов со стороны Минфина. Планируется, что, начиная с 1 августа, ЦБ будет каждый день продавать на рынке китайские юани. Именно это окажет поддержку рублю, но небольшую, пишет KP.ru.