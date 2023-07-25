Будет рассыпчатым: что нужно сделать с рисом перед готовкой — ловкий поварской трюк

Чтобы приготовить рис, не нужно быть шеф-поваром. Однако даже в этом простом деле есть свои нюансы.

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Обычно с рисом может случиться только одна неприятность. Начинающие кулинары жалуются, что вареная крупа слипается.

Чтобы избежать этого, нужно следовать простой инструкции. Для начала замочите рис в холодной воде на пару часов. Это поможет избавиться от лишнего крахмала. Затем слейте воду и приступайте к готовке.

Для достижения большего эффекта можно добавить к крупе кусочек сливочного масла. В этом случае рис получится не только рассыпчатым, но и удивительно вкусным.

Источник: издание belnovosti.by