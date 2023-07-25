Как варить сардельки, чтобы шкурка легко снималась — почистите за секунду

Сардельки нужно варить в оболочке, иначе они потеряют форму и будут не такими сочными, как хотелось бы. Проблема в том, что пленку потом трудно убрать. Зачастую на оболочке остается приличная часть продукта.

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К счастью, опытные хозяйки подсказали, как нужно правильно варить колбасные изделия, чтобы избежать подобных проблем.

Во-первых, кладите сардельки в холодную воду, а не в кипяток, и варите их не более 5 минут.

Во-вторых, сразу после приготовления сделайте на сардельках несколько надрезов в форме креста и поместите их на пару секунд в холодную воду.

После этих действий оболочку можно будет снять без труда. Внешний вид сарделек тоже не пострадает.

Источник: издание belnovosti.by