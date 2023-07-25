Кокосовое масло, сода и крахмал: натуральное средство для борьбы с запахом пота — быстро и просто, дезодорант больше не нужен

Девушка показывает красивые подмышки. Фото: Global Look Press

Как справиться с неприятным запахом из-под мышек в жару.

Если вы не сторонник использования химических средств по уходу за собой, попробуйте сделать домашний дезодорант на основе кокосового масла. Кроме него понадобится пищевая сода и картофельный или кукурузный крахмал.

Стакан соды нужно тщательно перемешать с таким же объемом крахмала. Затем налить 200 миллилитров кокосового масла и перемешать до однородного состояния.

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Полученную массу переложить в емкость из-под покупного дезодоранта-стика и поставить в холодильник.

Домашним средством можно пользоваться, как обычным дезодорантом - время от времени протирать подмышки и пахнуть приятно. Один минус - такой дезодорант нельзя взять с собой, хранить его нужно только в холодильнике, иначе кокосовое масло станет жидким.

По материалам opotlivosti.ru

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