Кокосовое масло, сода и крахмал: натуральное средство для борьбы с запахом пота — быстро и просто, дезодорант больше не нужен

Если вы не сторонник использования химических средств по уходу за собой, попробуйте сделать домашний дезодорант на основе кокосового масла. Кроме него понадобится пищевая сода и картофельный или кукурузный крахмал.
Стакан соды нужно тщательно перемешать с таким же объемом крахмала. Затем налить 200 миллилитров кокосового масла и перемешать до однородного состояния.
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Полученную массу переложить в емкость из-под покупного дезодоранта-стика и поставить в холодильник.
Домашним средством можно пользоваться, как обычным дезодорантом - время от времени протирать подмышки и пахнуть приятно. Один минус - такой дезодорант нельзя взять с собой, хранить его нужно только в холодильнике, иначе кокосовое масло станет жидким.
По материалам opotlivosti.ru