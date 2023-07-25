Понятие «доллар» не будет существовать: «американцу» приходит крышка — прогнозы экономистов

Экономисты уже не первый год говорят о закате доллара. В будущем не будет даже такого понятия. Американская валюта через какое-то время утратит статус гегемона. Ей на смену, скорее всего, придет китайский юань.

Есть все предпосылки к тому, что Китай обгонит США по уровню ВВП в течение ближайших десяти лет. А по паритету покупательной способности китайская экономика уже несколько лет первая в мире.

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