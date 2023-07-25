Понятие «доллар» не будет существовать: «американцу» приходит крышка — прогнозы экономистов

Экономисты уже не первый год говорят о закате доллара. В будущем не будет даже такого понятия. Американская валюта через какое-то время утратит статус гегемона. Ей на смену, скорее всего, придет китайский юань.
Есть все предпосылки к тому, что Китай обгонит США по уровню ВВП в течение ближайших десяти лет. А по паритету покупательной способности китайская экономика уже несколько лет первая в мире.
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Конечно, смещение доллара с пьедестала — процесс длительный, но он уже начался.
«Даже если экономическая карта мира поменяется в пользу того же Китая, потребуются годы и даже десятилетия, чтобы китайская валюта заняла место американской», — считает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяны Белянчиковой.
Уйдет в прошлое не только доллар, но и «нефтедоллар».
По материалам 1prime.ru