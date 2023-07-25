Бросьте этот порошок под огурцы в начале августа: овощей будет тьма, придется раздавать

Обычно в августе огурцы заканчивают плодоносить. Но это можно изменить. Опытные дачники утверждают, что нужно внести правильную подкормку, и можно собирать урожай до осени.

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Чтобы приготовить эффективное удобрение, нужно смешать бокаши и измельченную в порошок яичную скорлупу.

Первый компонент подкормки можно найти в садовом магазине. Это натуральное средство из ЭМ-препаратов и пшеничных отрубей. А скорлупой нужно запастись заранее. Многие огородники начинают ее копить за несколько месяцев до наступления дачного сезона.

Готовым удобрением следует посыпать все огуречные грядки. Овощи попрут уже через несколько дней.

Такую подкормку можно проводить трижды за лето. Интервал между процедурами должен быть не менее 3-х недель.

Источник: издание belnovosti.by