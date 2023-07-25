Как превратить советскую сковородку в антипригарную — результат за 5 минут

Не спешите выбрасывать сковородку, если к ней начала пригорать еда. Проблему можно решить буквально за 5 минут. Для этого вам потребуется только соль.

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Распределите специю по дну сухой и чистой сковороды. Затем поместите посудину на огонь и держите ее там до тех пор, пока соль не изменит свой цвет на коричневый или черный.

После этого снимите сковороду с плиты. Дайте ей остыть и смойте соль под струей проточной воды. В завершение протрите посудину бумажными салфетками насухо.

Эта простая процедура превратит любую сковородку в антипригарную. Трюк сработает даже со старыми советскими изделиями.

Источник: издание belnovosti.by