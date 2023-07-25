Возьмите две ложки на стакан кипятка: эффективное домашнее средство от запаха пота — просто смочите подмышки

Как справиться с запахом пота без дезодоранта? Отлично помогают домашние средства, приготовленные на основе спирта. Например, настойка розмарина, имеющего приятный запах.

Нужно две десертные ложки розмарина залить стаканом кипятка и настоять в течение 10 минут. Затем настой процеживается и смешивается со спиртом в пропорции один к одному. В раствор добавляется пара капель любого эфирного масла. И благоухающий домашний дезодорант готов!

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