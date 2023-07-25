Почему азиаток раньше не брали в гаремы султанов

В гарем к султану было сложно попасть. Важно было обладать природной красотой, умом и упорством, чтобы выиграть конкуренцию у своих соперниц.

Однако некоторых женщин не брали в сераль в любом случае. И зависело это от национальности.

Например, женщина азиатской внешности никогда не могла стать наложницей гарема. Речь идет о китаянках, японках и представительниц монголоидной расы.

Во-первых, османы не воевали с этими странами и, соответственно, не могли захватить девушек. Ну, а если их продавали на рабовладельческих рынках - шансов у них все равно не было.

Османы боялись, что национальность может внешне сказаться на будущих детях. Например, на разрезе их глаз.

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