Ни за что не покупайте: какие саженцы роз не дадут красивых цветов — будете разочарованы

Красная роза. Фото: Global Look Press

Почему не стоит экономить при покупке роз.

Покупка роз — это долгосрочное вложение. Розы — многолетники, которые цветут все лето и способны украсить собой все.

Так что, покупая саженцы, не стоит думать, как сэкономить. Дешевые саженцы могут вас подвести, быть некачественными. В итоге вам придется переплатить.

Как правило, дешевые саженцы сомнительного качества, с плохой корневой системой, неустойчивы к болезням.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Плюс ко всему, у дешевых саженцев часто бывают неверные этикетки. То есть, есть риск приобрести не тот сорт и оттенок роз, который вам нужен.

Словом, экономия на розах весьма сомнительна.

По материалам belnovosti.by

Читайте также