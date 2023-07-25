Ни за что не покупайте: какие саженцы роз не дадут красивых цветов — будете разочарованы

Покупка роз — это долгосрочное вложение. Розы — многолетники, которые цветут все лето и способны украсить собой все.
Так что, покупая саженцы, не стоит думать, как сэкономить. Дешевые саженцы могут вас подвести, быть некачественными. В итоге вам придется переплатить.
Как правило, дешевые саженцы сомнительного качества, с плохой корневой системой, неустойчивы к болезням.
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Плюс ко всему, у дешевых саженцев часто бывают неверные этикетки. То есть, есть риск приобрести не тот сорт и оттенок роз, который вам нужен.
Словом, экономия на розах весьма сомнительна.
По материалам belnovosti.by