Валютчики кусают локти, доллар рухнул вниз: продать валюту выгодно уже не получится

Рубль на торгах на Московской валютной бирже начал укрепляться. Соответственно — евро и доллар дешевеют, что не может не разочаровывать валютчиков. Момент выгодно продать валюту упущен.

Курс доллара на 15:55 московского времени на валютной бирже падал на 55 копеек, до 89,95 рублей, юаня — рос на 3 копейки, до 12,61 рубля, евро — терял 1 рубль, до 99,50 рубля.

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