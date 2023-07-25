Срывайте огурцы вовремя, иначе они станут горькими — есть четкие правила

Некоторые дачники жалуются на то, что огурцы горчат. Они полагают, что дело в плохом сорте. Но это не так. Проблема кроется в позднем сборе урожая.

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Овощи следует срывать сразу после того, как они достигнут размеров, которые были заявлены на упаковке с семенами. Если упустить этот момент, то они мигом пропитаются горечью.

Обычно огурцы вырастают за 2-3 дня. Поэтому внимательно следите за своими посадками, чтобы успеть собрать урожай вовремя.

Источник: дзен-канал «Ваш цветок»