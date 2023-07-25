Суперстимулятор для петуний: всего 1 ложка, и растение зацветет с новой силой — действуйте в августе

В начале августа петунию нужно обязательно обрезать. Потрепанные ветки можно укоротить на 15 см, а молодые — не более чем на треть.

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После стрижки растению потребуется дополнительный источник азота. Он поможет быстро восстановить побеги.

Чтобы обеспечить петунию этим ценным элементом, нужно растворить 2 столовые ложки мочевины в десятилитровом ведре воды. Готовый состав следует использовать для полива. Вносить такую подкормку рекомендуется 1 раз в 7 дней.

Когда зеленая масса восстановится, потребуется приготовить еще один состав. Теперь уже для формирования бутонов.

Для этого нужно растворить 1 столовую ложку монофосфата калия в 10 литрах воды. Эту смесь следует вносить после полива обычной водой. Повторять процедуру не нужно. Петуния пышно зацветет после одной подкормки.

Источник: Дзен-канал «Мир семян и цветов»