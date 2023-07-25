Белые рубашки и блузки засияли белизной — не нужен отбеливатель и дорогие средства

Впереди школьная пора — пора белых рубашек и блузок. И сейчас самое время подумать — как будете отбеливать детскую одежду. Ведь далеко не все средства способны достичь желаемого результата. Даже самые дорогие.

Опытные хозяйки подсказали, что в этом деле не нужен никакой отбеливатель. Лучшее решение — уксус.

Купите в магазине обычную столовую уксусную кислоту и залейте при стирке в отсек для кондиционера. Уксус смешается с порошком и отелит вещи до блеска.

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