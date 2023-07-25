Натрите кожу и оставьте на 15 минут: натуральное средство, которое избавит от запаха пота из-под мышек — дезодорант не нужен

Несмотря на то, что дезодоранты и антиперспиранты изобретены уже давным-давно, и их безопасность для человека доказана, некоторые предпочитают по-прежнему использовать домашние средства в борьбе с запахом пота. И мы не может им это запретить!

Отличным натуральным средством для нейтрализации запаха пота является лимон. Кроме того, что цитрусовый прекрасно освежает кожу, он ее еще и отбеливает и борется с размножением бактерий.

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