Натрите кожу и оставьте на 15 минут: натуральное средство, которое избавит от запаха пота из-под мышек — дезодорант не нужен

Молодая девушка показывает подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто любит обходиться без антиперспирантов.

Несмотря на то, что дезодоранты и антиперспиранты изобретены уже давным-давно, и их безопасность для человека доказана, некоторые предпочитают по-прежнему использовать домашние средства в борьбе с запахом пота. И мы не может им это запретить!

Отличным натуральным средством для нейтрализации запаха пота является лимон. Кроме того, что цитрусовый прекрасно освежает кожу, он ее еще и отбеливает и борется с размножением бактерий.

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Использовать лимон для борьбы с запахом пота из-под мышек очень просто. Нужно просто натереть кожу подмышечных впадин долькой лимона и оставить на 15 минут, затем смыть. Если после нанесения появится жжение или раздражение, смойте сразу же.

По материалам apteka24-podolsk.ru

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