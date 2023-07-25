Теперь ясно, зачем нужна сторона терки с длинными прорезями — жаль, что раньше не знали

Терка способна на многое. Нужно только знать, как пользоваться этим полезным кухонным инструментом.

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Например, многие хозяйки до сих теряются в догадках о том, для чего нужна сторона с прямоугольными прорезями.

На самом деле все просто. Эта грань терки предназначена для нарезки твердых продуктов.

С помощью нее можно получить тонкие кусочки сыра. Или измельчить огурец на салат. А если лезвия достаточно острые, то возможно даже нарезать колбасу.

Но это еще не все. Данная сторона терки незаменима, если вам предстоит нашинковать капусту. С помощью нее можно переработать крупный кочан всего за несколько минут.

Источник: mschistota.ru