Насыпали под каждый куст перцев это удобрение - овощ стал сладким как сахар

Перцы не всегда получаются сладкими, хотя многие дачники добиваются именно этого эффекта. Ведь тогда их можно смело крошить в салаты, да и так употреблять в пищу.

Оказывается, есть удобрение, которое помогает перцам не только «подсластиться», но и расти быстрее - говорят, даже в 10 раз.

Опытные дачники советуют перед поливом на грядке рассыпать золу примерно по 1-2 столовые ложки под куст. А далее полить калийным удобрением, которое также быстро готовится.

На пять литров воды развели по 1 чайной ложке суперфосфата и калийной соли. Эти вещества быстро напитают перцы, и она вырастут на зависть соседям.

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