Конфликты обострятся: астролог рассказала, как справиться со всеми проблемами 26 и 27 июля

Зачастую беды обрушиваются внезапно. Если не подготовиться к проблемам, то ситуация может стать катастрофической. Астролог Елена Мун рассказала, что ждет россиян 26 и 27 июля. Она отметила, что наступят 10–11 лунные сутки, Луна находится в Скорпионе. По ее словам, звезды не советует предпринимать какие-либо действия.
Астролог рассказала, что точно не стоит делать в эти дни. Она подчеркнула, что стоит отжить все деловые вопросы, переговоры, сделки и обращения к начальству. По словам Мун, стоит сдержаться и не предпринимать резких действий. Это позволит избежать больших проблем. Более того, совет касается не только работы, но и личной жизни. Эксперт заявила, что дни могут пройти взрывоопасно, поэтому ссор надо максимально избегать.
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«Не стоит выяснять отношения, пытаться доказать правоту. Сейчас каждый будет максимально тянуть одеяло на себя, проявлять лицемерие и эгоизм. Остерегайтесь необдуманных трат», — отметила астролог, пишет портал «А теперь внимание!».