Конфликты обострятся: астролог рассказала, как справиться со всеми проблемами 26 и 27 июля

Астролог рассказала, что точно не стоит делать в эти дни. Она подчеркнула, что стоит отжить все деловые вопросы, переговоры, сделки и обращения к начальству. По словам Мун, стоит сдержаться и не предпринимать резких действий. Это позволит избежать больших проблем. Более того, совет касается не только работы, но и личной жизни. Эксперт заявила, что дни могут пройти взрывоопасно, поэтому ссор надо максимально избегать.

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