Агроном с 50-летним стажем устал смотреть, как поливают помидоры — вот его схема

Многие дачники неправильно поливают помидоры, а потом плачут, когда осенью урожай скудный. Агроном с 50-летним стажем Никита Нижегордцев заявил, что к этой процедуре надо отнестись со всей серьезностью. Если вы хотите собрать много плодов.

В период цветения, например, при поливе нельзя затрагивать цветы и листочки. Воду льем исключительно под корень, аккуратно. Достаточно одного раза в неделю.

«А когда плоды начинают формироваться, то увеличиваем интервал до двух раз в неделю. При этом на одно растение потребуется 3–5 литров», — заявил он.

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