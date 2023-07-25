Уменьшили количество порошка при стирке в 2 раза: трюк старой прачки — бросила в барабан эти предметы

Стирка. Фото: соцсети

Вы будете поражены, как этот лайфхак станет экономить ваши деньги.

Стиральный порошок сейчас стоит немалых денег, поэтому лайфхак для сокращения его использования вдвое будет полезен всем.

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Чтобы меньше насыпать порошка в машинку, бросайте в барабан специальные пластмассовые мячики для стирки или теннисные мячики. Трех штук будет достаточно. Они пробивают белье и выколачивают грязь из ткани.

Кроме того, насыпайте порошок не в специальные отсеки, а прямо в барабан, так средство не растеряется по дороге, а будет использовано полностью.

Источник: дзен-канал «Ленивое домоводство»

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