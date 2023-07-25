Названо самое подходящее время для посадки клубники — лучше не найти

Опытные огородники сходятся во мнении о том, что клубнику нужно пересаживать в августе. Лучшего времени для этой процедуры не найти. Если все сделать правильно, то уже в следующем сезоне можно собрать приличный урожай ягод.

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Для начала нужно определиться с местом для грядок. Исходите из того, что клубника обожает солнце, но не терпит сквозняков и излишней влажности. Кроме этого, не забывайте о том, что нельзя использовать почву после баклажанов, огурцов, капусты и перца.

Высота грядки тоже имеет значение. Если вы проживаете в засушливом регионе, то размещайте посадки вровень с землей. А в местах с повышенной влажностью клубнику следует сажать на насыпи.

После того как кустики окажутся на месте, их нужно подкормить особым составом. Смешайте 20 граммов калийной соли, 40 граммов суперфосфата и 25 граммов мочевины. Растворите их в 10 литрах воды и используйте этот состав для полива клубники. Такого объема жидкости хватит на 1 м² земли.

Источник: издание belnovosti.by