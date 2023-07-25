Как за 48 часов избавиться от тараканов на кухне — откинут лапки, не оставив личинок

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Берем нашатырный спирт и воду. На два литра воды уйдет 2 ст.л. аптечного средства. Получившимся раствором советуют провести влажную уборку в доме. Тараканы сгинут уже через 48 часов. Но есть одно но! Такую обработку поначалу нужно проводить минимум дважды в неделю, уделяя особое внимание плинтусу и вентиляции. Запах нашатыря отвадит тараканов, которые бросятся в бегство.

Кстати, есть еще одно более действенное средство — скипидар. Его можно нанести на плинтус и вентиляцию. Тараканы исчезнут с кухни раз и навсегда. Проводить влажную уборку нужно в защитных перчатках.

По материалам taraklop.ru