После первой обработки тля осыпалась с кустов, не оставив потомства — деревенский метод

Раз и навсегда избавиться от тли уже после первой обработки можно деревенским методом, который действует на все 100%. От вредителя и мокрого места не остается. Тля тут же осыпется с кустов черной шелухой и никакого потомства. Готовим настойку из хозяйственного мыла, добавляем чистотел и действуем в перчатках.
Еще больше полезных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».
Заливаем траву двумя литрами воды и кипятим на плите. Далее процеживаем раствор и добавляем 200 граммов тертого хозяйственного мыла. Получившуюся жижу разводим 20 литрами воды.
Затем опрыскиваем этой настойкой пораженные растения на дачном участке. Тля осыпется шелухой.
По материалам дзен-канала «Сад, дача, огород»