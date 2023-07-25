После первой обработки тля осыпалась с кустов, не оставив потомства — деревенский метод

Раз и навсегда избавиться от тли уже после первой обработки можно деревенским методом, который действует на все 100%. От вредителя и мокрого места не остается. Тля тут же осыпется с кустов черной шелухой и никакого потомства. Готовим настойку из хозяйственного мыла, добавляем чистотел и действуем в перчатках.