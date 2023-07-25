Перед стиркой вещи замачиваем в уксусе: порошок становится сильнее, мощно выталкивает грязь

Вы сможете существенно сэкономить на покупке моющих средств, если перед стиркой станете вещи замачивать в уксусном растворе.

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1/4 чашки столового уксуса 9% растворите в одной чашке воды. Замочите белые вещи в необходимом количестве такого состава, оставьте на два часа.

Далее постирайте вещи в стиральной машинке на нужном цикле. Вы достанете из автомата чистейшие вещи. А если добавите уксус в отсек для кондиционера, они к тому же будут мягкими.

Источник: дзен-канал «Хозяйка Зульфия».