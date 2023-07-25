Обильно льем в лунки с помидорами это удобрение — томаты прут как на дрожжах весь июль

Какое удобрение поможет собрать двойной урожай помидоров на дачном огороде. Знают процентов 60, не больше. А зря! Собирали томаты тазами, и все благодаря бесплатной подкормке. Применяем каждое лето, главное — лить в лунки рядом с помидорами. Тут же пойдут в рост, стебельки будут крепкими, а томаты мясистыми и размером с большую картофелину. Для этого готовим травяной раствор из крапивы.
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Измельчаем травы и складываем в ведро. Далее наполняем его водой на две трети объема. Также можно добавить немного дрожжей или кусочек хлеба.
Затем накрываем ведро крышкой и оставляет в теплом месте на 14 дней. Регулярно помешиваем. Когда брожение прекратится, настой готов. Процеживаем удобрение. И разбавляем настойку в соотношении 1:10. Это средство используем для полива помидоров на огороде. Льем под корень, не задевая листья.
По материалам ivd.ru