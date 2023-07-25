Обильно льем в лунки с помидорами это удобрение — томаты прут как на дрожжах весь июль

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Измельчаем травы и складываем в ведро. Далее наполняем его водой на две трети объема. Также можно добавить немного дрожжей или кусочек хлеба.

Затем накрываем ведро крышкой и оставляет в теплом месте на 14 дней. Регулярно помешиваем. Когда брожение прекратится, настой готов. Процеживаем удобрение. И разбавляем настойку в соотношении 1:10. Это средство используем для полива помидоров на огороде. Льем под корень, не задевая листья.

По материалам ivd.ru