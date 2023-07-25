Когда нужно убирать лук с грядки: смотрите на перо, а не на календарь — возможно, уже пора

Фото: freepik.com / freepik

Если собрать урожай с опозданием, то луковицы будут водянистыми.

Обычно лук начинают убирать ближе ко второй половине августа. Но всецело полагаться на календарь не стоит. Гораздо важнее наблюдать за состоянием пера. Если на грядках полегло более 60–80% листьев, то можно смело извлекать луковицы из земли.

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Увядшие перья говорят о том, что лук полностью созрел. Если листья безжизненно лежат на земле, значит, овощ уже успел получить все необходимые питательные вещества из почвы. 

В этой ситуации тянуть с уборкой лука нет никакого смысла. Так как перезревший овощ станет более водянистым и будет гораздо хуже храниться.

Источник: издание belnovosti.by.

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