Когда нужно убирать лук с грядки: смотрите на перо, а не на календарь — возможно, уже пора

Обычно лук начинают убирать ближе ко второй половине августа. Но всецело полагаться на календарь не стоит. Гораздо важнее наблюдать за состоянием пера. Если на грядках полегло более 60–80% листьев, то можно смело извлекать луковицы из земли.

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Увядшие перья говорят о том, что лук полностью созрел. Если листья безжизненно лежат на земле, значит, овощ уже успел получить все необходимые питательные вещества из почвы.

В этой ситуации тянуть с уборкой лука нет никакого смысла. Так как перезревший овощ станет более водянистым и будет гораздо хуже храниться.

Источник: издание belnovosti.by.