Если огурцы стали желтеть: раскрываем проверенное средство для продления плодоношения

Чаще всего огурцы начинают желтеть раньше времени из-за различных возбудителей заболеваний. Обычно происходит это начиная со второй половины июля. И если не опрыскать растения специальной смесью, то про огурцы в августе можно забыть, грядка зачахнет и высохнет.

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Расскажем, как спасти огурцы, сделав подкормку из 3 компонентов: «Димексида» (2 чайные ложки), «Триходермина» (1 стакан ) и «Циркона» (1 стандартная ампула объемом 1 миллилитр).

Все ингредиенты смешать в 10 л воды и опрыскать огурцы и землю на грядке. Если раствор остался, то можно также опрыскать кабачки, томаты и другие культуры.

«Димексид» — это лучший проводник различных веществ внутрь растительной клетки, помогает быстро справиться с инфекцией в сочетание с другими препаратами.

«Триходермин» работает против корневых и плодовых гнилей, черной ножки, белой и серой гнили, макроспориоза, фузариоза, фитофтороза, антракноза и других болезней.

«Циркон» — отличный адаптоген, поможет растению укрепить иммунитет и бороться с грибковыми заболеваниями. Дает растению силы на рост и плодоношение.

Источник: дзен-канал «Сад, огород, лайф».