Качайте и вращайте: вот что нужно сделать с капустой, чтобы кочаны не потрескались

Полив играет огромную роль в развитии капусты. Эта культура не переносит засуху. Однако и чрезмерная влажность ей тоже вредит. Если воды будет очень много, то кочаны начнут трескаться.

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Конечно, полив вы можете контролировать. Но что делать, если дожди никак не хотят прекращаться? У опытных дачников есть ответ. Они рекомендуют повредить поверхностные корни капусты.

Считается, что такое воздействие поможет ускорить отток лишней влаги. Помимо этого, травма простимулирует развитие корневой системы. Растение начнет активнее поглощать воду и питательные элементы из почвы.

Чтобы провернуть этот трюк, нужно взяться за кочан обеими руками и аккуратно покачать или повращать его в разные стороны. Но помните: такие действия могут навредить молодым растениям. Этот прием можно использовать тогда, когда капуста полностью сформировалась и имеет прочную корневую систему.

Источник: издание belnovosti.by.