Проверили пену для бритья в чистке матраса и дивана: не ожидали такого роскошного эффекта (рассказываем)

Пена для бритья — это не только средство для красоты, но и отличный очиститель текстильных поверхностей.

При помощи пены для бриться вы сможете удалить пятна с матраса на кровати, а также с мягкой мебели.

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Нанесите пену на пятно, оставьте минут на 30 для воздействия. Далее мокрой тряпкой протрите это место.

Вам останется только просушить мебель или матрас феном или оставить просыхать естественным образом. Пятно пропадет!

Источник: Telegram-канал «Горничная».