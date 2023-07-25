Раньше покупали отбеливатель, а теперь берем копеечную соду: грязь растворяется на глазах (белье чистейшее)

Если вы попробуете в стирке соду в сочетании с перекисью водорода, вы больше не захотите тратиться на дорогие отбеливатели.

Ваше белье приобретет ухоженный свежий вид, избавится от пятен в считанные минуты. А все благодаря пенной реакции, которая вытравит из ткани все лишнее и сделает ваши вещи как новыми.

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Смешиваем 60 мл перекиси водорода и два стакана пищевой соды. Кладем также в состав 2–3 столовые ложки стирального порошка.

Растворяем это вещество в тазе с теплой водой, кладем в него грязное белье.

Через 20 минут вы увидите, что пятна растворились, грязь отошла. Простирайте — и готово!

Если пятна сильно старые и глубокие, то оставьте в данном растворе вещи на ночь. Потом бросьте в стиральную машинку на нужный режим или постирайте руками.

Источник: sovkusom.ru.