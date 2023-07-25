Розы от этой подкормки цвеут нереально и укрепляются к зиме: вносим в конце июля и в августе

Пришло время позаботиться о розах. Сделайте для них подкормку с фосфором и калием и цветы будут радовать вас своей пышностью и благоуханием до конца сезона.

Кроме того, они хорошо подготовятся к наступающим холодам, войдут в осень и зиму крепкими, сильными, здоровыми.

Внесите эту подкормку в конце июля или в августе.

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Одну столовую ложку суперфосфата растворите в одном литре горячей воды. Доведите объем до 10 литров водой, настаивайте одни сутки. Потом влейте в раствор одну столовую ложку 9% уксуса, чтобы хорошо усвоился фосфор и положите одну ложку сульфата калия.

Полейте цветы, используя по три литра раствора на один квадратный метр посадки роз.

Источник: Telegram-канал «Все в сад. Дача. Сад. Огород».