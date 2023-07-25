Розы от этой подкормки цветут нереально и укрепляются к зиме: вносим в конце июля и в августе

Пришло время позаботиться о розах. Сделайте для них подкормку с фосфором и калием, и цветы будут радовать вас своей пышностью и благоуханием до конца сезона.

Кроме того, они хорошо подготовятся к наступающим холодам, войдут в осень и зиму крепкими, сильными, здоровыми.

Внесите эту подкормку в конце июля или в августе.