Как «сухим методом» быстро помыть окна и зеркала: чертим полоски мылом (никаких разводов)

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Вы не увидите разводов на стекле после использования метода, кроме того, так вы устраните проблему с запотеванием.

Используйте кусок любого мыла, начертите им несколько линий по стеклу. Далее возьмите любую мягкую тряпочку и натрите стекло до блеска.

Получится идеально чистое стекло без разводов. Отличный копеечный способ!

Источник: Telegram-канал «Фабрика идей».