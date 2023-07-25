Как «сухим методом» быстро помыть окна и зеркала: чертим полоски мылом (никаких разводов)

Быстро помыть окна, любые стекла и зеркала в доме можно новым «сухим методом» без применения специальных средств.
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Вы не увидите разводов на стекле после использования метода, кроме того, так вы устраните проблему с запотеванием.
Используйте кусок любого мыла, начертите им несколько линий по стеклу. Далее возьмите любую мягкую тряпочку и натрите стекло до блеска.
Получится идеально чистое стекло без разводов. Отличный копеечный способ!
Источник: Telegram-канал «Фабрика идей».